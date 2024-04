Rom dimenticati al camping,  la minoranza all’attacco 

Sette mesi fa un incendio danneggiava irrimediabilmente lo stabile di via Rockefeller, da anni dimora della comunità rom oristanese. In attesa di trovare una soluzione definitiva, due nuclei familiari erano stati sistemati provvisoriamente nell’area camper di Torregrande: ad oggi la situazione è invariata. Sull’argomento tornano i consiglieri comunali di Alternativa democratica Progetto Sardegna (Giuseppe Obinu, Maria Obinu e Umberto Marcoli) con un’interpellanza al sindaco e all’assessora ai Servizi sociali, Carmen Murru. «Tra una soluzione e l’altra questa amministrazione sta facendo scorrere il tempo senza sceglierne una - scrivono i firmatari - Si chiede quali soluzioni vogliano adottare, o se la soluzione sia quella di aspettare che finisca il mandato». Nel documento i firmatari ricordano che l’edificio di via Rockefeller avvolto dalle fiamme lo scorso settembre era già stato definito inabitabile da questa stessa amministrazione «e nonostante tutto - puntualizzano - le famiglie che vi sostavano sono state lasciate a vivere nel pericolo sino all’incendio».

Incontro all’Unla

Oggi intanto, alle 9.30, nella sede dell’Unla in via Carpaccio, si analizza l’indagine su “Inclusione delle comunità Rom in Sardegna. Storia, cultura, interazione”, realizzata dai ricercatori dell’Università di Firenze, Eva Rizzin e Luca Bravi, in collaborazione con l’Associazione sarda contro l’emarginazione. L’illustrazione della ricerca ha anche un focus specifico sulla realtà di Oristano. ( m. g. )

