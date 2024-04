Rolls Royce, un’auto ispirata a Cala Luna 

Quale migliore occasione di Auto China 2024 per permettere a Rolls-Royce di svelare un trittico di auto su misura denominate “Spirit of Expression” e realizzate, per espressa richiesta dei clienti, sui modelli Ghost Extended, Phantom Extended e Spectre. E ispirate alla Sardegna. Alla spiaggia di Cala Luna.

L’iniziativa

Questi tre (costosi) gioielli si distinguono esternamente per le colorazioni ispirate alla flora e agli scenari delle destinazioni globali più straordinarie tra quelle frequentate da clienti cinesi. I temi questi spaziano dalla vivida fioritura della Lantana in Sud America alla splendida sabbia della spiaggia di Cala Luna. L’iniziativa riflette la posizione della Cina come uno dei mercati chiave per Rolls-Royce e il costante impegno dell’azienda per soddisfare i clienti della regione. «Queste automobili uniche sono state progettate e realizzate per i nostri clienti in Cina - ha detto Chris Brownridge, ceo di Rolls-Royce Motor Cars - che vedono il mondo come la loro casa e giustamente richiedono prodotti di super-lusso che riflettano i loro gusti personali attraverso finiture, materiali e artigianato contemporaneo».

I dettagli

Gli artigiani hanno dato vita a una RollsRoyce Phantom Extended, denominata Magnetism, che riflette l’atmosfera magnetica di una baia sulla spiaggia di Cala Luna sotto il cielo notturno. La carrozzeria esterna bicolore è rifinita in una tinta ispirata alla tonalità delle sabbie della località sarda che ricorda l’intensità dell'orizzonte quando il mare incontra il cielo di mezzanotte. L’esterno è completato da una doppia linea dipinta a mano in Arctic White e Cala Luna Sand. All’interno, il concetto celeste è esaltato dall’ormai classico Starlight Headliner (il rivestimento del cielo con piccolissimi Led) che in questo caso è composto da 768 luci Galileo Blue e da 576 White posizionate a mano. Il motivo è ripreso anche sul pannello del passeggero. I sedili reclinabili anteriori e posteriori sono rivestiti in pelle Blue Grey, Blu Navy e Arctic White con cuciture a contrasto Arctic White, bordini del sedile e monogrammi dei poggiatesta. L’impiallacciatura della porta è in Obsidian Ayous a poro aperto, una finitura contemporanea e tattile che celebra le venature naturali del legno. Il costo? Altissimo: la versione “normale”, non su misura, costa quasi 500mila euro.

