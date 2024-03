Rolex, perquisizione dalla presidente 

LIMA. Nella notte della vigilia di Pasqua, decine di poliziotti hanno perquisito a caccia di Rolex l’abitazione privata della presidente Dina Boluarte e il Palazzo del governo. Il sospetto è che gli orologi di lusso, di cui la leader ha fatto sfoggio in vari appuntamenti ufficiali, non siano dichiarati. Le immagini diffuse dalle tv locali hanno mostrato un gruppo di agenti rompere la serratura della porta d’ingresso dell'abitazione di Boluarte, nel quartiere Surquillo, ad est della capitale, poco dopo la mezzanotte, mentre altri circondavano la casa. Tutto si è svolto «normalmente e senza incidenti», ha assicurato la presidenza con un breve messaggio su X. Il premier Gustavo Adrianzen, oltre ad escludere le dimissioni di Boluarte, ha respinto un intervento «sproporzionato e incostituzionale» che dimostra la «politicizzazione della giustizia». L’operazione arriva dopo la richiesta del capo di Stato di rinviare una deposizione in procura, in cui avrebbe dovuto presentare la sua collezione di orologi e la prova del loro acquisto. Un appuntamento che ora è stato fissato per venerdì aprile. Ma la presidente è già sotto inchiesta per “genocidio”, dopo la morte di una cinquantina di manifestanti nei due mesi di disordini che hanno accompagnato la sua ascesa alla guida dello Stato.

