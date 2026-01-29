VaiOnline
Oristano
30 gennaio 2026 alle 00:29

Rolando Sarritzu compie 100 anni 

Oristano festeggia i cento anni di Rolando Sarritzu. Nato ad Audun-le-Tiche, nel dipartimento francese della Mosella, non lontano da Parigi, da una famiglia originaria di Quartu Sant’Elena, Rolando Sarritzu rientrò proprio a Quartu con la famiglia quando aveva 5 anni. Negli anni Cinquanta si trasferì a Oristano. In quel periodo conobbe la futura moglie, Caterina Figus ed ebbero tre figli: Susy, Sergio e Simonetta. Nei prossimi giorni Rolando e Caterina festeggeranno anche le nozze di platino, per i 65 anni di matrimonio. Grandi appassionati di ballo liscio, fino agli anni della pandemia da Covid-19 hanno coltivato questa passione partecipando ogni sabato sera alle serate danzanti. Ieri, per la grande festa dei 100 anni, oltre ai figli, alla nipote Eleonora e agli amici, erano presenti anche gli assessori Carmen Murru e Antonio Franceschi. ( m. g. )

