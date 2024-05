Roland Garros,  l’Italia sogna con Jannik Sinner 

Da oggi si fa sul serio. Primi match per il Roland Garros, secondo torneo dello Slam, più importante torneo del mondo sulla terra battuta e tradizionalmente molto atteso dai tennisti italiani (quattro le vittorie: Nicola Pietrangeli nel 1959 e nel 1960, Adriano Panatta nello storico 1976 e Francesca Schiavone nel 2010). Ma quest'anno c'è un motivo in più. A Parigi potrebbe coronarsi il sogno di un azzurro in vetta alla classifica Atp. Nole Djokovic parte da 9960 punti e ne deve difendere 2000 (vittoria 2023), Sinner da 8770 e ne perderà solo 45 punti (out al secondo turno). Sinner diventerà numero 1 del mondo se arriverà almeno in finale, oppure: arriva in semifinale e Djokovic non vince il torneo; conferma almeno il secondo turno e il serbo perde prima della finale; Nole non arriva in semifinale. Se il serbo inizierà la sua corsa contro Pierre Hugues Herbert, l'azzurro esordirà contro Christopher Eubanks.

Oggi poker azzurro

In corsa altri quattordici italiani, alcuni protagonisti già oggi. Alle 12, il programma del Philippe-Chatrier sarà aperto dal match tra Lucia Bronzetti e l'ex numero 1 del mondo Naomi Osaka. Un'ora prima, il Suzanne-Lenglen sarà inaugurato dalla sfida tra Lorenzo Sonego e il padrone di casa Ugo Humbert. Ancora Italia-Francia nel terzo match sul campo 7, con Luca Nardi contro Alexandre Muller, mentre chiuderà il programma del campo 8 la sfida tra Martina Trevisan e Olga Danilovic, figlia dell'ex stella del basket Predrag, il mitico “Sasha” visto con le canotte di Partizan Belgrado, Virtus Bologna, Miami Heat e Dallas Mavericks.

Gli altri italiani

Nel maschile, anche Lorenzo Musetti (contro Daniel Elahi Galan), Fabio Fognini (Botic Van de Zandschulp), Luciano Darderi (Rinky Hijikata), Flavio Cobolli (Hamad Medjedovic), Matteo Arnaldi (Arthur Fils), Giulio Zeppieri (Adrian Mannarino) e Mattia Bellucci ( Frances Tiafoe). Nel femminile, Jasmine Paolini esordirà contro Daria Saville (più nota con il cognome da nubile, Gavrilova), Elisabetta Cocciaretto con Beatriz Haddad Maia e Sara Errani con Anna-Karolina Schmiedlova.

Cobolli, che peccato

Nella semifinale dell'Atp 250 Ginevra Flavio Cobolli sfiora l'impresa, perdendo 1-6, 6-1, 7-6(4) contro Casper Ruud. Il romano, avanti 4-1 nel set decisivo, si è fatto riagganciare sul 4-4 e sul 5-4 ha avuto un match point sul servizio del suo avversario, sprecandolo di rovescio. Al terzo match point, il numero 4 del mondo ha strappato il pass per la finale, dove ha battuto 7-5, 6-3 Tomas Machac centrando per la terza volta il titolo.



