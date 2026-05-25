Roland Garros, ecco Sinner 

L’Italia prepara al meglio l’esordio di Jannik Sinner previsti per stasera al Roland Garros. Dei quattro rappresentanti (tre uomini e una donna) impegnati ieri, in tre hanno passato il turno, il massimo possibile, considerando che c’era un derby. Oggi saranno altri quattro: Luciano Darderi (contro l’abbordabile austriaco Sebastian Ofner), Matteo Arnaldi (con Tallon Griekspoor, n. 33), Elisabetta Cocciaretto (contro Alina Korneeva) e naturalmente il numero 1 del mondo, che in serata affronterà il 26enne francese Clement Tabur, 171 Atp.

Vittoria e cuore

Ieri il primo a guadagnarsi il secondo turno è stato Matteo Berrettini, battendo Marton Fucsovics nel primo turno. Il tennista romano, numero 105 Atp, ha superato in rimonta l'ungherese, numero 65 del mondo, con il punteggio di 6-7 7-5 6-1 6-2 e nel prossimo match affronterà il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22 del torneo. Il romano, rispondendo poi ai cronisti è uscito dal perimetro sportivo per raccontare di quanto sia importante per lui aiutare le persone in difficoltà, rivelando con un po’ di pudore che, in occasione del suo trentesimo compleanno, «ho fatto una cosa che non mi piace neanche tanto pubblicizzare perché credo che la beneficenza vada fatta a prescindere: ho chiesto alle persone che avevano piacere di regalarmi qualcosa di fare una donazione a una Onlus, perché io ho già tutto, sono fortunato, posso permettermi tutto quello che c'è nel mondo e quindi non ho bisogno di altro». La Onlus si chiama “Atleti al tuo fianco”, che «aiuta persone che stanno soffrendo soprattutto di malattie come il cancro».

Il derby

Tre set a zero ma non certo facili per Flavio Cobolli, 14 Atp, che ha superato Andrea Pellegrino per 6-4, 7-6(4), 6-3 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Il tennista pugliese ha confermato l’ottima impressione suscitata al Foro Italico, cedendo soltanto dopo il secondo set (5-0), salvo risalire sino al 5-3 e palla del contro-break. Poi la maggior qualità del romano nei momenti che contano ha avuto la meglio.

Le donne

Tra le donne, Jasmine Paolini ha invece avuto la meglio su Dayana Yastremska. La toscana, numero 13 del Wta, si è imposta per 7-5 6-3 sulla 26enne ucraina (n. 45) e troverà la 21enne argentina Solana Sierra, numero 68 della classifica mondiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA