Roland Garros, è il giorno di Sinner 

È una domenica a forti tinte tricolori quella prevista per oggi sui campi del Roland Garros. Sono tre gli italiani attesi in campo per gli ottavi di finale e il più atteso, “ça va sans dire”, è Jannik Sinner. Accreditato della seconda testa di serie, l'altoatesino prosegue a Parigi il suo cammino verso la vetta della classifica mondiale. Una vetta attualmente occupata da Nole Djokovic, che ha affrontato Lorenzo Musetti in un match che si è concluso nella tarda notte di ieri. Per Sinner, l'ostacolo di oggi è Corentin Moutet, 25enne mancino nato proprio a Parigi, numero 79 del ranking Atp. Il match dell'azzurro, non prima delle 20.15, sarà l'ultimo del programma sul Philippe Chatrier che sarà aperto dalla tre volte regina di Roma (e altrettante qui) Iga Swiatek opposta ad Anastasija Potapova. A seguire, “match de luxe” per l'azzurra Elisabetta Cocciaretto, che sfida Coco Gauff, numero 3 del tabellone, vincitrice dell'ultima edizione degli Us Open e finalista qua due anni fa. Prima di Sinner, spazio al tennista che dovrebbe essere il suo avversario più pericoloso nei prossimi dieci anni, Carlos Alcaraz, che affronterà Felix Auger-Aliassime. Bandiera italiana presente anche sul Suzanne Lengen dove, nel secondo incontro in programma, ci sarà Matteo Arnaldi. Dopo aver superato la testa di serie numero 6 Andrey Rublev, l'azzurro si trova opposto al numero 9 del seeding, Stefano Tsitsipas, uno dei favoriti per la vittoria finale e vincitore in stagione del 1000 sul rosso di MonteCarlo.

Avanti Paolini

E ieri, anche Jasmine Paolini ha strappato il pass per gli ottavi. La toscana, accreditata della 12esima testa di serie, ha superato 6-1, 3-6, 6-0 Bianca Andreescu al termine di un match altalenante, come testimonia il punteggio. Partenza sprint per la Paolini, che vola sul 4-0 e, dopo un break subito, chiude il primo set in una ventina di minuti. Nel secondo set c'è match. L'italiana non concretizza le occasioni costruite e si vede la maggior esperienza della sua avversaria (vincitrice degli Us Open 2019, quando raggiunse la quarta posizione mondiale, ora scivolata alla casella 228 dopo alcuni infortuni e diversi periodi di stop), che trova il break decisivo all'ottavo gioco. Ma è il canto del cigno per la canadese, che non oppone resistenza nel set decisivo. Per la Paolini, negli ottavi ci sarà Elina Avanesyan.



RIPRODUZIONE RISERVATA