Roland Garros al via: subito Musetti e Sonego 

Parigi. Roland Garros pronti partenza via. Da oggi in campo a Parigi sulla più celebre terra battuta del mondo già tre azzurri (dei nove in gara del torneo maschile), tutti inseriti nella parte alta del tabellone. Matteo Arnaldi, n.105 Atp, trova dall'altra parte della rete il colombiano Daniel Elahi Galan, n.90 del ranking, mentre Lorenzo Musetti, n.18 Atp e 17esima testa di serie, affronta lo svedese Mikhael Ymer, n.53 del ranking. Esordio anche per Lorenzo Sonego, n.45 Atp, contro lo statunitense Ben Shelton, che lo ha sconfitto in tre set a Cincinnati la scorsa estate.

Passando al tabellone femminile, debuttano sempre oggi due delle sei azzurre, Camila Giorgi e Sara Errani, entrambe sorteggiate nella parte bassa del tabellone. La marchigiana (36 Wta), ha "pescato" la sempre ostica francese Alize Cornet, n.50 del ranking. La Errani, n.70, dovrà invece vedersela per la prima volta in carriera con l'elvetica Jil Teichman, 25enne di origini spagnole (è nata a Barcellona), n.75 del ranking (era 21).

Per quanto riguarda i big, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si ritrovano nello stesso lato di tabellone al Roland Garros: il murciano, alla terza partecipazione nel torneo, e Novak Djokovic potrebbero incontrarsi in semifinale. Nella parte alta, anche Stefanos Tsitsipas. Il migliore degli azzurri, Jannik Sinner, è invece nella parte bassa, nello stesso quarto di Daniil Medvedev, e al primo turno dovrà vedersela con il francese Alexandre Muller.

