Rohan Dennis, l’ultimo dei campioni assassini 

L'ultima foto li ritraeva sorridenti, con l'albero di Natale sullo sfondo e l'aria di serene feste in famiglia. Alla vigilia di capodanno il dramma: Rohan Dennis, ex campione di ciclismo, è finito in carcere (rilasciato su cauzione) con l'accusa di omicidio stradale. A perdere la vita, falciata (e poi trascinata) dal pick-up del corridore australiano, sua moglie, la 32enne Melissa Hoskins, anche lei un passato glorioso in bici: nessuna tragica fatalità però, Dennis l'avrebbe investita volontariamente proprio nei pressi della loro abitazione. Emergono elementi choc dalle indagini che ora inchioderebbero Dennis. Le autorità australiane stanno facendo luce sulla dinamica dell'incidente avvenuto la sera del 30 dicembre ad Adelaide. Dennis, carattere bizzoso (abbandonò la Bahrain-Merida a metà stagione), vanta due titoli mondiali nella cronometro individuale e altrettanti in quella a squadre, ma anche una vittoria di tappa al Giro d'Italia, una al Tour de France e due alla Vuelta. La moglie nel 2017 si era ritirata dall'attività agonistica e nel 2018 aveva sposato Dennis, da cui aveva avuto due figli. Dennis, 33 anni, ha invece chiuso la sua carriera solo poche settimane fa. È solo l'ultima brutta storia di sangue che vede protagonisti i campioni dello sport: da Carlos Monzon a Oscar Pistorius, passando per O.J. Simpson, i femminicidi commessi da atleti non sono affatto rari.

RIPRODUZIONE RISERVATA