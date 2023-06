Rogo vicino alla ferrovia: treni sospesi 

Fiamme a Serramanna, dove nel pomeriggio di ieri un rogo improvviso ha lambito la linea ferroviaria, causando la sospensione del traffico dei treni per un paio d’ore. Le fiamme si sono levate intorno alle 14, in località Perdiaxus, tra Serramanna e Samassi, non molto distante dallo stabilimento conserviero della Casar.

L’incendio, complice la giornata di vento e caldo si è propagato rapidamente, fino alla strada ferrata, dalle parti del complesso della Casar mai, in verità, veramente minacciato dal rogo. Sul campo, per domare le fiamme, hanno lavorato gli uomini e mezzi dei vigili del fuoco e della Forestale. Impegnati anche i volontari della compagnia barracellare di Serramanna, guidati dal capitano Fabrizio Demontis. È intervenuto anche un elicottero. Le fasi dell’incendio sono state seguite dal sindaco Gabriele Littera: «Le fiamme si sono avvicinate ai binari e il traffico ferroviario è stato anche sospeso». (ig. pil.)

