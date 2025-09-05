Rogo vicino al nuraghe Barru: i ranger evitano ulteriori danni 

Il nuraghe Barru ancora una volta minacciato dalle fiamme. È merito dell’intervento tempestivo ed efficace delle squadre antincendio se l’importante reggia nuragica al confine tra Guamaggiore e Guasila non ha subito danni, come invece era accaduto circa un anno fa.

Un grosso incendio è esploso giovedì sera nelle campagne al confine dei due paesi della Trexenta, i quali condividono la presenza di un imponente area archeologica da tempo oggetto di studio da parte di ricercatori, studiosi e archeologi. Le fiamme hanno divorato diversi ettari coperti da vegetazione arborea, arbusti e sottobosco e si sono propagate sino a raggiungere alcuni uliveti. È stata inoltre danneggiata una pompa di sollevamento dell’acqua.

«Non è la prima volta che il nostro territorio è costretto a fare la conta dei danni a causa di episodi di questo tipo», dice il sindaco di Guamaggiore Nello Cappai che di certo non dimentica l’incendio del giugno 2024, esteso in una superficie di 300 ettari (per la maggior parte campi di grano) sino a danneggiare il Centro servizi realizzato proprio dal Comune nella reggia nuragica di Barru con l’obiettivo di valorizzare l’intero sito attraverso diversi progetti di promozione culturale e archeologica. Per domare le fiamme è stato mobilitato un elicottero regionale proveniente dalla base operativa di Villasalto, con le operazioni di spegnimento coordinate dal Corpo forestale di Senorbì. (s. sir.)

