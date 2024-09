Rogo tra via dell’Agricoltura e viale Monastir: a fuoco sterpaglie, cumuli di rifiuti e un canneto 

Momenti di paura ieri nella zona artigianale tra via dell’Agricoltura e viale Monastir per un incendio che ha mandato in cenere sterpaglie, un canneto e alcune masserizie abbandonate in mezzo alla vegetazione. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha evitato guai peggiori, scongiurando il rischio che le fiamme arrivassero agli edifici vicini, tra i quali numerosi capannoni.

L’allarme è scattato attorno alle 7:30 quando le fiamme, partite probabilmente da bordo strada, hanno iniziato ad aggredire le sterpaglie. In pochi minuti il rogo si è esteso a un vicino canneto, in mezzo al quale c’erano cumuli di rifiuti abbandonati. Subito si è alzata una colonna di fumo nero e tossico.

Allertata la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco attraverso il 112 che ha inviato la squadra del distaccamento cittadino con sede al porto e il supporto di un autobotte della sede centrale di viale Guglielmo Marconi. Gli operatori hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla bonifica dei focolai residui mettendo in sicurezza l'area ed evitando la propagazione delle fiamme alle strutture vicine.

