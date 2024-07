Rogo tra la 554 e l’Orientale, interviene anche l’elicottero 

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri fra le sterpaglie e la macchia mediterranea, nella località “Sighientu”, in territorio di Quartu, fra la 554 per Terra Mala e la prima galleria sulla nuova Orientale sarda. L’immediatezza dell’intervento degli uomini a terra della stazione di Sinnai del Corpo Forestale e di un elicottero decollato dalla base di Villasalto, ha consentito di spegnere in tempi brevi le fiamme con danni limitati. Il fuoco ha aggredito solo lo sterpaglie e la macchia mediterranea incontrata su una superficie inferiore a un ettaro, creando però molto allarme.

Le fiamme si sono sviluppate verso le 16, con la temperatura che in quel momento sfiorava i 40 gradi e con l’allarme subito lanciato dagli automobilisti in transito. Immediato l’intervento dei forestali che hanno subito contenuto le fiamme spente poi con diversi lanci effettuati i tempi rapidi dall’elicottero. Un’operazione a cui hanno partecipati anche i volontari della Protezione Civile di Sinnai Masise e Sardambiente e i Nos di Quartu.

L'incendio che è stato rapidamente circoscritto e domato ha interessato circa un ettaro di macchia mediterranea e di sterpaglie.Spento il rogo i forestali hanno messo in sicurezza il sito. Ora si indaga per risalire alle cause che hanno scatenato le fiamme e le eventuali responsabilità. In merito non sono trapelate indiscrezioni. Alcuni anni fa sempre nei pressi della 554 altri incendi avevano danneggiata un’area di rimboschimento.

