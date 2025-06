Rogo tra gli olivi, un fermo 

Fuoco, fiamme e un presunto piromane agli arresti. Sono ingenti i danni del rogo che ieri si è esteso per oltre un ettaro di terreno nella frazione di San Lorenzo, dietro via Padre Zirano e gli stalli per i pullman dell’Arst, e sviluppatosi a contatto con i binari della ferrovia che interessano la tratta Alghero-Sassari, sospesa per qualche tempo nel pomeriggio. «Erano le 12, più o meno, e abbiamo visto questo fumo altissimo. Ci siamo spaventati». A parlare è uno degli abitanti di religione ortodossa del campo Rom, che si trova a circa 20 metri di distanza dall’incendio, campo non coinvolto nella chiusura dell’altro nel 2022, dove vivevano le persone di etnia khorakané. «Abbiamo chiamato noi i vigili del fuoco», rimarca il giovane.

L’intervento

Soccorsi che hanno avuto qualche difficoltà a raggiungere la lunga pineta, coperta da olivi e altri alberi, e in cui abbondavano anche le sterpaglie. Proprio la presenza dei rami secchi ha collaborato alla diffusione del fuoco che ha attecchito con molta facilità, ma l’innesco dell’episodio potrebbe non avere avuto origine dal grande caldo e da cause “naturali”. Il sospetto infatti è che dietro le fiamme ci sia stata una mano umana e, questa l’ipotesi, nello specifico di un extracomunitario sorpreso in zona dagli agenti della polizia locale. Il centro-africano ha reagito con violenza alla vista dei poliziotti colpendone uno con un pugno prima di venire bloccato, ammanettato e condotto verso il comando di via Carlo Felice. L’agente è stato invece portato al pronto soccorso per accertamenti ma, per fortuna, le sue condizioni non destano preoccupazione. L’avversario vero ieri rispondeva però al nome “incendio”, fattosi sempre più serio con il passare delle ore e che ha richiesto per affrontarlo, oltre ai pompieri, anche il personale di Forestas, della Protezione civile e degli operai delle ferrovie. Il panorama visibile, dopo ore di intervento, era quello di una distesa di terra annerita, sembrerebbe di proprietà privata, dove piccoli focolai continuavano ad accendersi in punti diversi dell’area. A farne le spese soprattutto gli alberi di olivo dove il rogo è riuscito ad arrampicarsi fino a metà dei vari fusti corrodendone la corteccia. I vigili del fuoco sono andati avanti a lungo con l’opera di spegnimento complicata dalle alte temperature.