Rogo sulla piattaforma petrolifera In salvo e incolumi i 19 lavoratori 

TERMOLI. Nessun ferito nell’incendio divampato ieri intorno alle 14 sulla piattaforma petrolifera Campo Rospo Mare. Il fuoco è partito da una vasca di contenimento ma non si è esteso al resto degli ambienti ed è stato estinto dall’impianto antincendio della struttura e dai vigili del fuoco arrivato su una motovedetta della capitaneria. I 19 operai presenti sulla struttura sono tutti riusciti a mettersi in salvo su un’imbarcazione in dotazione alla piattaforma. All’arrivo dei soccorritori sono state completate le operazioni di spegnimento del rogo. Due navi e due aerei della Guardia costiera, un rimorchiatore e un altro mezzo ieri valutavano la situazione in mare.

