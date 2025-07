Rogo, scontro tra cantieri 

Inquinamento probatorio, è questo il nuovo tema delle indagini sul disastro del 22 aprile a Cala Saccaia. Almeno stando a una dettagliata denuncia presentata in Procura a Tempio dagli avvocati del cantiere Maori Yacht di Olbia. In realtà si tratta di un esposto, depositato dai legali di Federico Azara, rappresentante della Maori, con la quale si chiede alla pm Claudia Mancini, senza accusare nessuno, di approfondire aspetti dell’incendio che ha cancellato i capannoni della Nautica Acqua e una quarantina di imbarcazioni.

Maori, rappresentata dagli avvocati Sebastiano Giaquinto, Giuseppe Farris e Giampaolo Murrighile, dice due cose: il rogo del 22 aprile a Cala Saccaia non è partito dalla imbarcazione Chasing Unicorn; indagate su eventuali manovre “mistificatorie degli avvenimenti” che punterebbero a collocare nella Chasing Unicorn il punto di insorgenza delle fiamme.

Tra gli indagati per il terribile rogo, oltre al titolare di Nautica Acqua, Stefano Gaias, c’è proprio Federico Azara, della Maori Yacht. La Procura di Tempio ipotizza un concorso di colpa per il disastro, con presunte violazioni delle misure antincendio nel cantiere e presunte criticità nella “progettazione e realizzazione” della Chasing Unicorn. Si parla, però, di una ricostruzione che è del tutto provvisoria.

Le ragioni di Maori

L’azienda Maori è nota a livello nazionale e internazionale, come del resto anche la Nautica Acqua. La società rappresentata da Federico Azara sostiene che il rogo del 22 aprile non è partito dalla Chasing Unicorn, perché lo yacht aveva le batterie staccate. Lo dimostrerebbe in modo inconfutabile la mancanza di segnale dell’Ais (Automatic Ididentification System). Ma la Maori chiede anche di sapere che cosa è successo in queste settimane nel cantiere sotto sequestro, segnalando circostanze anomale sulle quali c’è il massimo riserbo. Ieri i droni dei Vigili del Fuoco hanno sorvolato il cantiere. In Procura sono state conferite le consulenze sull’ incendio. La pm Claudia Manconi ha affidato gli accertamenti agli specialisti Antonio Angelo Porcu e Federico Sommella. Gli indagati sono 5, difesi dagli avvocati Stefano Oggiano, Sebastiano Giaquinto, Giuseppe Farris, Giampaolo Murrighile, Alberto Berardi e Marco Petitta. Erano presenti i legali che rappresentano i proprietari delle barche distrutte, gli avvocati Mariano Mameli, Giovanni Azzena, Anna Putzolu e Nino Vargiu.

