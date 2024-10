Rogo notturno in un negozio di gastronomia 

Molta paura, ma alla fine danni modesti, dopo l’incendio notturno che si è sviluppato in un negozio di gastronomia in via Pessina. A notare le fiamme è stato il titolare del bar che si trova di fronte ad “Antichi sapori”, dal cui interno filtravano le fiamme. L’uomo ha dato l’allarme al numero unico per le emergenze uno-uno-due, che l’ha subito girato alla centrale operativa dei Vigili del fuoco.

Erano da poco trascorse le cinque e mezza del mattino e dalla caserma di viale Marconi è immediatamente partita una squadra di emergenza. I pompieri hanno forzato la serranda e hanno domano le fiamme, che avevano aggredito un tavolo di legno sul quale si era rovesciato un lume dimenticato acceso. Non è stato necessario evacuare il palazzo, in quanto l’incendio non era di grandi proporzioni, ma diversi abitanti sono stati svegliati dal trambusto e si sono riversati sul marciapiede in via Pessina. Dopo circa mezz’ora, le operazioni erano concluse.

