Rogo nello studio di radiologia 

«Ho sentito dei rumori strani. Poi c’è stato un forte odore di bruciato e ho visto il fumo. Ho dato subito l’allarme. In quel momento non c’erano clienti, perché lo studio era chiuso al pubblico, dunque non c’è stato alcun problema per le persone». La segretaria dello studio specialistico radiologico Casciu osserva i vigili del fuoco ancora al lavoro per mettere in sicurezza il locale al piano terra di piazza Galilei, all’angolo con via Leopardi, dopo l’incendio divampato ieri, attorno alle 15, e che ha causato danni ad arredi e al lovale, provocando molta apprensione negli abitanti della palazzina – evacuata solo per sicurezza – e delle persone che passavano da quelle parti. Gli agenti della Polizia di Stato e della Municipale, per consentire ai vigili di proseguire gli accertamenti e di mettere in sicurezza lo studio, avevano già chiuso al traffico il tratto tra piazza Galilei e via Leopardi. Tanta paura, un forte odore di bruciato in tutta la zona ma per fortuna nessun ferito: l’intervento dell’ambulanza del 118, che arriva durante le operazioni di spegnimento, è solo precauzionale.

Gli accertamenti

Cosa abbia causato l’incendio deve essere ancora accertato. Dalle prime verifiche dei vigili del fuoco del comando provinciale di viale Marconi, intervenuti con due squadre, le fiamme sarebbero partite dall’impianto di condizionamento e dal gruppo di continuità. Lo studio si è riempito di denso fumo nero, così come il vano scala. Diversi i mezzi usati per domare il rogo e mettere in sicurezza lo stabile. «I danni», spiega Luigi Casciu dello studio radiologico, «devono essere ancora calcolati. Non ce ne sono alla risonanza e all’ecografo: solo qualcosa alle strutture murarie e all’impianto elettrico. Contiamo di riprendere subito con tutti i servizi: la sicurezza l’avremo alle 10. I pazienti verranno informati tempestivamente». Per fortuna l’altra parte dello studio non è stata coinvolta nell’incendio. «Speriamo di ridurre al minimo i disagi per i nostri clienti. L’importante comunque è che non ci siano stati problemi per le persone», conclude Casciu.

Le difficoltà

Per spegnere del tutto le fiamme ed evitare che il rogo ripartisse, vista la presenza anche di una grande quantità di carta nell’ufficio della segretaria e di molte parti in plastica, i vigili del fuoco devono faticare non poco. Una squadra fronteggia il fumo dall’ingresso principale, in piazza Galilei, sorvegliato dagli agenti della Municipale e della Polizia di Stato. Il nastro bianco e rosso impedisce il passaggio delle auto in via Leopardi perché anche da questo lato i vigili del fuoco cercano di spegnere ogni principio di incendio, proprio dove si trovano i macchinari dell’impianto di condizionamento.

La ripresa

A tarda sera la conclusione dell’intervento dei vigili del fuoco, al termine di alcune ore difficili anche per il gran caldo. Poi i titolari dello studio Casciu rientrano nel locale al piano terra per la conta dei danni e per capire se ci siano state conseguenze per gli importanti macchinari diagnostici presenti. Fortunatamente sembrano funzionanti. Oggi se ne saprà di più.

