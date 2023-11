Rogo nell’ex scuola Alagon, ancora occupata Continuano i raid nello stabile abbandonato  

«Sono qui per la prima volta, arrivo da fuori città». Un giovane, in compagnia di un amico, a metà mattina di ieri si trova nella sala dell’ex scuola Alagon di via Abruzzi: siringa in mano è pronto per la sua dose. Non sa che durante la notte qualcuno ha appiccato un rogo all’interno dell’edificio. A fuoco cumuli di rifiuti: il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le conseguenze fossero molto più gravi.

L’ennesimo raid di una struttura abbandonata da anni, diventata terra di conquista per sbandati e tossicodipendenti. C’è chi l’aveva anche occupata prima di essere mandato via nello sgombero effettuato dalla Polizia Locale. Il lucchetto al cancello e alle porte d’ingresso sono però durati poco tempo. Le incursioni continuano.

«So che qui dentro ci vengono in tanti», aggiunge ancora il giovane prima di completare la preparazione del contenuto da versare nella siringa. La stessa cosa che sta facendo l’amico, in silenzio. L’ex scuola mostra tutti i segni degli anni di abbandono e devastazione. Pavimenti pieni di vecchie sedie e banchi distrutti, e una montagna di libri e registri. Dei bagni e dei vecchi uffici non resta praticamente niente. Poi ci sono le postazioni usate dai tossicodipendenti e i resti di numerosi giacigli, utilizzati da tanti frequentatori dell’ex scuola. Uno stabile del Comune in attesa di un recupero e restauro che continua invece a essere ritrovo e rifugio per sbandati e tossicodipendenti. (m. v.)

