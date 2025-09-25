VaiOnline
Arborea.
26 settembre 2025 alle 00:30

Rogo nelle scuderie, si contano i danni 

Il giorno dopo il devastante incendio, nel maneggio dell’Horse Country si contano i danni. Una prima stima approssimativa parla di circa 150mila euro ma saranno i periti a definire meglio il quadro: di certo sono andati distrutti il tetto in legno, gli impianti elettrici, i cancelli dei box e danneggiati anche i box in muratura. «E poi c’è la perdita degli otto cavalli, che avevano comunque un valore importante» commenta il proprietario della struttura Riccardo Giachino. Oltre a quello del povero schnauzer Rocco, il cane del titolare. Stanno meglio intanto le due persone leggermente intossicate dal fumo. E proseguono gli accertamenti dei vigili del fuoco per fare luce sulle cause, l’ipotesi è che l’incendio sia stato innescato da una scintilla partita accidentalmente durante alcuni lavori di saldatura. Sul posto anche i carabinieri. ( v.p.)

