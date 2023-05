Rogo nell’area industriale 

Un incendio è divampato in un rimessaggio di materiali in disuso e vecchie barche nell’area industriale di San Marco ad Alghero. In un terreno confinante con l’azienda di infissi Nobento, nella tarda serata di sabato i resti di un’imbarcazione sono andati a fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 22. Subito si sono mobilitati i vigili del fuoco di Alghero che sono riusciti a spegnere il rogo prima che potesse raggiungere i capannoni confinanti.

Gli accertamenti sono in corso per capire meglio la natura dell’incendio che per fortuna è rimasto circoscritto in un piazzale senza causare particolari danni. Si tratta, però, dell’ultimo di una serie di incendi che hanno interessato l’area industriale di Alghero negli ultimi mesi. (c. f.)

