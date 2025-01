Rogo nella zona industriale: distrutta una lavanderia  

Momenti di apprensione ieri a Arbus. Nella zona industriale si è sviluppato un incendio che ha interessato la Lavanderia Arcobaleno di Samuale Piras. L’allarme è scattato intorno alle 19. Qualcuno ha notato le fiamme in un grosso capannone e chiamato il 115 per segnalare il rogo ai vigili del fuoco.

I pompieri una volta raggiunta la lavanderia hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e avviare le operazioni di bonifica nei locali. L’azienda opera da tempo nella zona industriale di Arbus. Ci lavorano una ventina di persone. Stando ai primi accertamenti eseguiti ieri sera da vigili del fuoco e forze dell’ordine al momento dell’incendio non c’era nessuno all’interno dello stabilimento. Impossibile per i pompieri accertare le ragione del rogo. Questa mattina verranno eseguiti altri controlli per stabilire se si stratta o meno di un incendio di origine dolosa.

Questa mattina si farà anche la conta dei danni, che stando ai primi accertamenti eseguiti nella tarda serata di ieri, dovrebbero essere ingenti. Le fiamme hanno distrutto il capannone e alcuni macchinari utilizzati dagli operai. Ieri sera, una volta domato l’incendio, sono iniziate le operazioni di bonifica all’interno della lavanderia. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Arbus.

