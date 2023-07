Rogo nella Rsa per una sigaretta 

Milano. Forse un corto circuito che ha inizialmente attaccato un letto o molto più probabilmente una sigaretta lasciata accesa, ad ogni modo quel che rimane è il dolore per la morte di sei persone anziane in una struttura che avrebbe dovuto garantire loro serenità e cure. C’è stato un inferno di fiamme nella stanza 605 al primo piano della Rsa “Casa dei coniugi” in via dei Cinquecento, alla periferia Sud di Milano: un incendio spento con relativa rapidità dai vigili del fuoco ma che ha subito ucciso le due donne che vi dormivano, Nadia Rossi, 69 anni, e Laura Blasek, di 86, avvolte dalle fiamme. Altri quatto ospiti sono stati stroncati dal fitto fumo che ha invaso il corridoio e le altre stanze del reparto: Mikhail Duci, 73 anni, Anna Garzia, 85, Loredana Labate, 84, e Paola Castoldi, 75 anni non hanno avuto scampo. Le cause della tragedia saranno certe solo con i risultati delle analisi dei vigili del fuoco e della polizia. Dai primi accertamenti l’ipotesi più concreta è quella di una sigaretta fumata a letto.

I soccorsi

Il personale, con i vigili del fuoco e quelli del 118, «è stato eccezionale», racconta Lucia che abita in zona e ha filmato i mezzi di soccorso arrivati a sirene spiegate. «Ho sentito che rompevano le finestre per fare uscire il fumo», spiega. Poi, quelli che non sembravano aver subito particolari conseguenze, uno a uno, a braccia e con estrema cautela, sono stati portati sul marciapiedi, altri messi su lenzuola per essere trasportati. Una maxioperazione di soccorso andata avanti tutto il giorno per trovare una nuova sistemazione a tutti, dato che la struttura è inagibile. Sono state 81 le persone portate in 15 ospedali diversi, tutti per intossicazione. Due sono in condizioni critiche, intubati al Policlinico. Il procuratore di Milano, Marcello Viola e l’aggiunto a capo del pool Tutela della salute, dell’ambiente e del lavoro Tiziana Siciliano hanno aperto un’inchiesta che ipotizza l’omicidio colposo plurimo e incendio colposo.

