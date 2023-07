Rogo nella Rsa, direttrice indagata 

Milano. C'è una prima informazione di garanzia per il rogo nella Rsa Casa dei Coniugi dove nella notte tra giovedì e venerdì scorsi sono morti sei anziani e 81 sono stati ricoverati in ospedale (uno è grave). Ad essere “avvisata” è Claudia Zerletti, direttrice della struttura di via dei Cinquecento, di proprietà del Comune e gestita da Proges, il cui nome sarà iscritto, assieme a quelli di altre 4 o 5 persone, nel registro degli indagati al più tardi fra tre giorni, non appena gli inquirenti avranno un quadro indiziario delle responsabilità.

Nei confronti della dirigente è stato preparato il verbale di identificazione che contiene l'informazione di garanzia. Ieri po meriggio in Procura si è tenuta una riunione tra il pm e la squadra di polizia giudiziaria del dipartimento Tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro cui sono stati delegati gli accertamenti assieme ai Vigili del Fuoco. Si è fatto il punto della situazione e su quale materiale acquisire per poi procedere alle iscrizioni vere e proprie. Atto questo necessario in vista dell'autopsia delle sei vittime che si prevede possa essere venerdì e che consentirà agli indagati di partecipare con i loro consulenti.

Al vaglio anche la posizione di alcuni tecnici comunali. Omicidio colposo e lesioni colpose plurime per violazione norme antinfortunistiche e incendio sono i reati ipotizzati. Parecchi sono gli aspetti su cui la magistratura dovrà far luce: innanzitutto sull'impianto di rilevazione del fumo, guasto da oltre un anno e per il quale la gara d'appalto era stata chiusa a fine giugno ed era in corso l'esame delle offerte, mentre quella precedente era stata bloccata dopo l'aggiudicazione da una interdittiva da parte dei pm per via del codice antimafia. Gli accertamenti riguardano anche chi doveva gestire il sistema antincendio, Palazzo Marino o Proges. Inoltre ci si interroga se fosse sufficiente per vigilare in tutta la struttura e in quella vicino, la Virgilio Ferrari, un solo guardiano entrato in servizio da inizio mese e anche in seguito a un piccolo incendio che si era verificato lo scorso aprile. Da verificare, tra le altre cose, il materiale dei materassi, per appurare se siano a norma. Tutti temi sui cui si sta lavorando con la raccolta e l'analisi di una discreta mole di documenti, con l'audizione di testimoni e l'ascolto, anche, delle telefonate con cui è stato dato l'allarme: tra queste la chiamata straziante di un anziano che non riusciva a ricordare il numero della sua stanza raggiunta oramai da una coltre di fumo.

RIPRODUZIONE RISERVATA