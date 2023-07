«Rogo nella Rsa, chi ha sbagliato pagherà» 

Milano. Il giorno dopo la tragedia alla Rsa Casa per Coniugi di Milano si indaga per capire le cause che hanno scatenato le fiamme nella stanza 605 provocando la morte di sei anziani, cinque donne e un uomo, e l’intossicazione di altri 81 e per accertare le responsabilità di quanto è successo. «Se ci saranno responsabilità chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare», ha assicurato il sindaco, Giuseppe Sala, che ieri mattina è tornato sul posto dove erano in corso i rilievi dei vigili del fuoco. «Chi non ha osservato le regole deve» pagare, hanno aggiunto insieme il governatore Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso.

Le indagini

L’ipotesi più probabile, in attesa di una verifica definitiva, è quella di una sigaretta lasciata accesa nella stanza di Nadia Rossi e Laura Blasek, morte fra le fiamme che si sono sprigionate. Sotto la lente di chi indaga c’è anche l’impianto di rilevazione fumi che non funzionava da tempo, tanto che la cooperativa Proges, che gestisce la struttura del Comune, aveva previsto la presenza di un tecnico antincendio durante la notte in attesa che venisse riparato il sistema. La coop ha sottolineato che l’altra notte erano presenti cinque operatori, un infermiere e il custode, oltre all’addetto antincendio, rispettando le soglie previste «dalla Regione e dai contratti che regolano la gestione delle strutture». Soglie che, secondo la Cgil, sono troppo basse e andrebbero riviste, mentre fra i dipendenti c’è chi lamenta che ad alcuni piani non funzionassero i campanelli.

Gli ospiti

Per gli accertamenti, a Milano sono arrivati i vigili del fuoco del Nucleo investigativo di Roma con appositi laser per stabilire il punto dell’innesco delle fiamme (uno dei due letti nella camera 605) e la temperatura raggiunta nella stanza. Gli esiti delle analisi saranno consegnate alla Procura di Milano che indaga per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Sono nove gli ospiti ancora in ospedale e sono stabili le condizioni di due dei pazienti più gravi, un uomo di 62 anni, intubato, e una donna di 80, in terapia intensiva al Policlinico. Qualche anziano è stato riportato a casa dai famigliari, 151 sono stati trasferiti in altre strutture.

