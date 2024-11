Rogo nella notte: uccisi venti vitelli 

Il bagliore delle fiamme è stato avvistato in piena notte da un dipendente che non ha perso tempo e ha dato immediatamente l’allarme. Il fuoco aveva purtroppo causato grossi danni all’azienda agricola dei fratelli Cenghialta, che sorge nella strada 20 ovest, a poca distanza da Arborea. Una ventina di vitelli sono stati uccisi dal rogo, alcuni avevano pochi giorni di vita e grossi danni alla struttura dell’azienda. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, all’origine del rogo c’è un corto circuito partito dall’impianto fotovoltaico. Le squadre del 115 hanno lavorato a lungo per domare le fiamme.

I danni

Ieri mattina nell’azienda zootecnica, che conta circa settecento capi bovini, si cercava di intervenire sugli animali feriti dalle ustioni per metterne in salvo il più possibile: i veterinari tentavano di medicare le lesioni causate ai vitelli, alcuni dei quali in condizioni preoccupanti. I proprietari, dopo aver vissuto ore di paura e preoccupazione nel corso della notte, sono ora alle prese con la valutazione dei danni, al momento difficile da stabilire. Nel corso dell’incendio, divampato durante la notte fra giovedì e ieri, sono andati a fuoco il locale in cui c’erano gli animali divorati dalle fiamme, le gabbie per i vitelli appena nati e il fieno stipato. Il rogo ha poi distrutto una rimessa che i fratelli Cenghialta non utilizzavano ormai da tempo. Ma è stato inoltre danneggiato in modo grave un capannone. Questo episodio non ha certo fatto desistere i proprietari dal mettersi subito al lavoro per tentare di salvare i vitelli gravemente feriti dalle fiamme e proseguire l’attività nell’azienda, seppure con tante difficoltà.

I soccorsi

Nell’azienda zootecnica sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano, impegnate per alcune ore nelle operazioni di spegnimento del rogo. Dalle prime verifiche, le fiamme non dovrebbero aver intaccato l’impianto fotovoltaico, che era stato installato oltre dieci anni fa: dai pannelli sarebbe partito il corto circuito innescando l’incendio.

Il precedente

Non è la prima volta che l’importante azienda zootecnica subisce danni a causa di un incendio: già nel 2012 un rogo causò consistenti danni, anche in quel caso si era trattato di un fatto accidentale. Le scintille erano partite da un macchinario e ben presto si era innescato un inferno di fuoco, provocando conseguenze gravi all’attività dell’azienda. Allora i danni si erano aggirati intorno ai 150mila euro.

