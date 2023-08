Rogo nel vecchio panificio, in salvo il titolare ottantatreenne 

Paura a Nuraminis, dove un incendio è divampato in un vecchio panificio attualmente chiuso, distruggendo alcuni locali interni. Nessuna conseguenza, per fortuna, per il proprietario, Valerio Ligas, 83 anni, storico panificatore di Nuraminis. L’uomo, al momento dell’innesco delle fiamme, era l’unico presente all’interno dello stabile teatro del rogo, nella via Nenni.

A quanto si è appreso, Ligas era impegnato ai fornelli di una cucina a gas. Un difetto, forse, nel funzionamento dell’apparecchio, sarebbe quindi la causa del rogo che ha avvolto il locale. Le fiamme e il fumo denso che fuoriuscivano dalle aperture hanno attirato l’attenzione dei vicini di casa, che hanno prestato i primi soccorsi al proprietario, rimasto fortunatamente illeso.

Immediata la richiesta di intervento alla centrale operativa dei vigili del fuoco. In via Nenni sono intervenuti due automezzi, e una mezza dozzina di uomini, che hanno provveduto a spegnere i focolai e mettere in sicurezza lo stabile. L’attenzione dei vigili si è concentrata sulla bombola a gas, presente all’interno, che rischiava di esplodere. Una volta portata fuori la bombola si è potuto tirare un sospiro di sollievo per l’esito dell’incendio che conta, così, solo danni materiali. (i. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA