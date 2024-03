Rogo nel reparto di Medicina: morto un paziente 

Si è tolto la mascherina, accendendo la sigaretta e provocando l'esplosione della macchina che erogava l'ossigeno. Sarebbero queste le cause dell’incendio divampato all'interno dell'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera, in provincia di Agrigento che ha provocato la morte di Costica Brustureanu, 53enne residente a Canicattì, nell'Agrigentino, trovato dai Vigili del fuoco in una delle stanze del reparto di Medicina dell'ospedale dove ieri sera è scoppiato il rogo. Le fiamme si sarebbero propagate in una stanza di degenza al primo piano.

Un'ala dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera è stata dichiarata inagibile. I pompieri sono intervenuti nel reparto di Medicina dove c'erano cinque pazienti ricoverati. Quattro sono stati

trasferiti in un'altra ala della struttura sanitaria. Il cadavere del quinto paziente, il romeno 53enne che avrebbe provocato l’esplosione accendendo una sigaretta, era stato ricoverato nella tarda mattinata di giovedì a Ribera.

Non ci sono feriti, né intossicati. A coordinare le operazioni di soccorso è stata la sala operativa della questura di Agrigento. Sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Sciacca e altre squadre arrivate da Santa Margherita di Belìce e da Agrigento.

