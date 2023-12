Rogo nel palazzo, due intossicati 

«Un minuto in più e sarebbe finita male». L'incendio di ieri mattina, poco prima delle 11, in via Addis 5, quartiere di Luna e Sole, avrebbe potuto avere conseguenze tragiche per due giovani rimasti intrappolati al secondo piano mentre il fumo, scaturito dal rogo dei contatori al piano terra, invadeva il vano scale risalendo fino al quinto. Forse presi dal panico hanno lasciato il proprio appartamento tentando la fuga, consegnandosi però così alla cappa tossica. «Avevano già la lingua nera - racconta il caporeparto dei vigili del fuoco Pietro Accorrà - li abbiamo salvati coi respiratori e la mascherina supplementare». Per poi essere consegnati, insieme ad altri tre residenti, due dei quali con problemi di deambulazione, alle cure del 118 che li hanno portati all'ospedale Santissima Annunziata dove è stata loro riscontrata solo una lieve intossicazione.

Le testimonianze

Per chi era presente nel palazzo abitato da 32 famiglie le reazioni sono state di grande spavento. «Ho sentito dei botti - racconta una signora - e dei vetri che andavano in frantumi». Qualcuno, alla vista delle fiamme, ha pensato per qualche momento di lanciarsi dal terrazzo, affidandosi in ultimo all'aiuto provvidenziale dei soccorsi. «Alcuni residenti - continua Accorrà - sono stati portati giù con il cestello dell'autoscala». Quest’ultima rientra nei 7 mezzi e 16 unità impiegati dai vigili per mettere in sicurezza l'immobile che è stato evacuato dai suoi abitanti, molti dei quali con animali al seguito, e il cui impianto elettrico è stato messo sotto sequestro dal sostituto procuratore Mario Leo, in attesa di capire cosa abbia provocato l'incidente. «Non abbiamo trovato tracce di accelerante - afferma l'ingegnere dei pompieri Angelo Cerasa - nulla fa pensare a un atto doloso. Sicuramente l'incendio è di natura elettrica». A luglio l'installazione dei nuovi contatori a opera dell'Enel che però, dopo un esame sul posto, respinge ogni responsabilità dicendosi pronta a riposizionarli, e a riprogrammarli, una volta che saranno ripristinati i cavi di alimentazione.

Fuori casa

Nel frattempo i residenti hanno lasciato le proprie case prendendo coperte e generi di prima necessità. La più anziana, 85 anni, racconta la propria paura. «Abito da sola in casa all'ultimo piano. Bussavo alle altre porte ma non rispondeva nessuno». Mentre fumo e fuliggine annerivano pianerottolo e ingresso. Andandosene, accompagnata dalla nipote, ha tempo per rivolgersi ai soccorritori con orgoglio: «Anche mio padre era un vigile del fuoco».

