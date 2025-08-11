Rogo nel palazzo, cinquanta evacuati 

Momenti di paura nella tarda serata di ieri in seguito a un incendio che si è sviluppato in una palazzina di via Carducci. Erano passate da poco le 22 quando per motivi ancora da accertare in un appartamento del terzo piano è scoppiato il rogo.

In quel momento non c’era nessuno in casa. Erano invece presenti tanti altri condomini che una volta notate le fiamme che uscivano dalla finestra hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Dopo pochi istanti i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Per precauzione sono state evacuate cinquanta persone che abitano nella palazzina. Si sono vissuti momenti di paura, ma fortunatamente non ci sono feriti. Soltanto danni all’appartamento.

