Rogo nel palazzo, anziani senza casa 

Sono passati oltre cinquanta giorni dal tragico incendio generato dall’esplosione di una bombola nelle palazzine Area di via Guido Rossa a Guspini e le quattro famiglie sfollate non hanno ancora una sistemazione definitiva. «Gli alloggi non tenevano conto di età, disabilità, numero di residenti. Mia nonna ha 103 anni, mio padre e mia madre 80 – dice Monica Cireddu –. Ho chiesto formalmente una riunione tra sfollati, Comune, Area, Vigili del Fuoco e Regione, per avere risposte certe. Io non ho la residenza lì: sono solo una figlia che cerca di aiutare i genitori, che devono ricominciare da zero. Mia nonna ora vive con me: la mia casa ha gradini ovunque, ed è un disagio continuo per lei, che ha bisogno di assistenza 24 ore su 24». La casa di Monica Cireddu è in condizioni critiche, trovandosi al piano sottostante a quello dove si è sviluppato l’incendio: «Abbiamo perso quasi tutti i mobili».

Proteste e disagi

Dopo due settimane dalla richiesta, l’incontro con Area: «Così ho scoperto che la domanda per l’alloggio dei miei era bloccata in Regione», racconta Cireddu. Area aveva assegnato degli appartamenti agli sfollati. «L’amministrazione ha a cuore la situazione delle famiglie e Area ha dato risposte individuando gli alloggi di risulta, che però alcuni hanno rifiutato», sottolinea Stefania Atzei, assessora all’edilizia pubblica residenziale. Nicola Peis, altro sfollato, aggiunge: «Abbiamo trovato soluzioni temporanee per non affrontare i costi di trasloco e delle utenze. Da una lettera di Area risultava che se servivano solo piccoli lavori i tempi sarebbero stati brevi. Ma le verifiche tecniche non sono state ancora fatte». Rimangono dubbi sull’inagibilità. «Non conosciamo la perizia tecnica, ma i Vigili mi hanno detto che per loro era tutto a posto. Spettava ad Area decidere. La dichiarazione di inagibilità è stata presa dopo una rapida occhiata. - racconta Peis - Il foglio di inagibilità promesso non lo abbiamo mai visto, e a noi sembra sia stata una decisione presa per precauzione».

Il Comune

Nel frattempo è stata pubblicata una determinazione del Comune che parla di revoca e nuova assegnazione di un alloggio nella stessa palazzina di via Guido Rossa: per la famiglia Cireddu la situazione potrebbe migliorare. Intanto «nell’appartamento dove ancora l’acqua continua a fluire, un’impresa ha iniziato a lavorare da martedì scorso» spiega Atzei. Gli altri sfollati, Maria Corda, Ida Saba, Anna Pellegrini, Mattia Sanna, Iole Ugas, attendono una risposta

RIPRODUZIONE RISERVATA