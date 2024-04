Rogo nel night fatale per 29 operai 

Istanbul. Intrappolati nel seminterrato che stavano ristrutturando, diventato improvvisamente una gabbia di fuoco. Hanno perso la vita tra il fumo e le fiamme di un incendio esploso improvvisamente i 29 operai turchi che si trovano all’interno del “Masquerade”, un esclusivo locale notturno di Gayrettepe, quartiere sulla sponda europea di Istanbul. Uno di loro è sopravvissuto ma sta lottando tra la vita e la morte in un reparto di terapia intensiva mentre si sono salvati altri lavoratori che al momento dell’incendio si trovavano fuori dal locale.

Il night club occupa due piani seminterrati alla base di un condominio e poco dopo che il fuoco ha cominciato a divampare, durante il pomeriggio, le fiamme sono fuoriuscite, fino ad arrivare alle finestre dei primi tre appartamenti dell'edificio, alto sedici piani. Non è ancora stata chiarita la causa del rogo anche se il prefetto della città sul Bosforo, Davut Gul, ha puntato il dito contro i lavori di ristrutturazione, che andavano avanti dal 10 marzo e avrebbero dovuto concludersi la prossima settimana. Gul ha affermato che nel 1987 era stata concessa la licenza per costruire il locale, che può ospitare 1.500 persone. Ma il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha affermato che non erano state presentate domande per rinnovare il locale.

