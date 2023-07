Rogo nel Montiferru, concerto nel Chiostro  

Mercoledì 19 alle 21.30 un concerto per il Montiferru per lenire le ferite ancora aperte dei roghi del 2021 nel Chiostro dei Cappuccini. Saranno le melodie dei maestri Fulvio Liviabella, violinista della Scala di Milano, e Federica Sainaghi, arpista di fama internazionale, che condurranno il “Concerto per il Montiferru”. Un momento di riflessione organizzato dall’associazione Amici della musica di Cuglieri con il patrocinio del Comune e dell’Associazione Montiferru. L’iniziativa è aperta a tutti con ingresso gratuito. ( j. p. )

