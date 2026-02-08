VaiOnline
Crans-Montana.
09 febbraio 2026 alle 00:42

Rogo nel memoriale per le vittime del Constellation 

Crans-Montana. Già al centro di polemiche per la sua collocazione troppo appartata, il memoriale delle 41 vittime del “Constellation” ieri mattina è stato seriamente danneggiato da un incendio. Protetto da una tenda di plastica a forma di igloo, l’altare su cui a migliaia hanno depositato fiori, peluche e messaggi, ha preso fuoco, forse proprio a causa della fiamma di una candela commemorativa. Diversi oggetti sono stati distrutti e una parte della protezione in plastica si è bruciata, ma il libro delle condoglianze si è salvato. Dopo i rilievi, la polizia cantonale ritiene che l’origine sia accidentale. Sul memoriale nelle scorse settimane era nata una polemica a seguito della decisione del Consiglio comunale di spostarlo. Inizialmente posizionato davanti al Constellation, in pieno centro, a 20 giorni dalla tragedia era stato trasferito nei pressi della cappella Saint-Christophe, in una posizione periferica rispetto alle vie centrali con i negozi di lusso. La sua nuova collocazione non era piaciuta a molti, soprattutto ai familiari delle vittime, che avevano accusato il municipio di voler nascondere uno dei simboli della tragedia di Capodanno, anche in relazione allo svolgimento a Crans-Montana, a fine gennaio, della Coppa del Mondo di sci alpino. L’incendio è l’ennesimo motivo di imbarazzo per l’amministrazione della stazione sciistica del Vallese, che ora deve affrontare un’altra brutta figura: negli ultimi giorni ha rilevato che molte delle sue sale destinate ad eventi pubblici non rispettano le norme di sicurezza.

