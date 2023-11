Rogo nel deposito brucia carro allegorico 

Del carro allegorico, parcheggiato nei magazzini del Comune di Arzana, è rimasta soltanto la cenere. Eredità di una notte di fuoco che, in via San Martino, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Lanusei e Tortolì. Il fatto è successo intorno alle 22 di sabato, in un locale adibito a ricovero mezzi. L’allarme è scattato quando alla sala operativa dei vigili del fuoco di Nuoro è arrivata la segnalazione di un passante che si è accorto del fumo in uscita dal locale seminterrato del municipio di via Monsignor Virgilio, sul lato affacciato su via San Martino. Sul posto è intervenuto il personale del 115 che ha provveduto a domare le fiamme, limitando i danni all’autorimessa. Gli equipaggi hanno lavorato fino a tarda notte per mettere in sicurezza l’intero caseggiato. Parte del paese è stata avvolta da una nube di fumo denso che si è affievolita prima dell’alba. Sul posto è arrivata la volante del commissariato di polizia di Lanusei che ha avviato le indagini sulla natura dell’incendio. La pista privilegiata dagli investigatori è quella dell’origine accidentale dell’incendio, in particolare per un corto circuito.

Fuoco in campagna

Non si ferma l’ondata degli incendi fuori stagione. Anche ieri la macchina della protezione civile era in trincea per domare un rogo divampato intorno a mezzogiorno nelle campagne di Semida, tra Bari Sardo e Loceri, nel territorio di Ilbono. Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi dell’antincendio con la Forestale in prima linea (stazioni di Tortolì e Lanusei) insieme ai volontari di Bari Sardo, Elini e Ilbono e l’elicottero di Fenosu. (ro. se.)

