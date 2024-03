Rogo nel Cpr, migranti nelle tende 

Nel Cpr di Macomer i danni sono ingenti, una parte dell’edificio è stato dichiarato inagibile. Gli ospiti, una quindicina, sono stati trasferiti nelle tende fatte ergere nel cortile interno, messe a disposizione dalla Protezione civile, in attesa che il blocco danneggiato venga sistemato. È stata una notte infernale quella trascorsa nel Cpr dove alcuni migranti, per protesta domenica sera, hanno messo insieme i materassi e appiccato il fuoco. Essendo ignifughi, i materassi non hanno sprigionato fiamme, ma un fumo intenso e acre, che ha invaso l’intero edificio. Nella notte - col sindaco tenuto all’oscuro di tutto - sono scattate subito le operazioni di soccorso e di spegnimento, che ha visto impegnati i vigili del fuoco e il personale del 118, oltre che le forze dell'ordine. Nessun ferito, grazie all’opera corale, svolta dal personale interno, dalle forze dell’ordine e lo staff medico del 118. Il piano di sicurezza ha quindi funzionato a dovere. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo, ma i responsabili del rogo sono stati individuati.

Lavori urgenti

Restano i danni causati dall’incendio, che ha interessato una parte notevole dell’edificio, dove si sta operando per renderlo agibile nell’immediato. Dalla Prefettura di Nuoro assicurano che la parte danneggiata è interessata dalla manutenzione e nel giro di pochi giorni sarà di nuovo agibile. Su quanto è avvenuto sono state informate le autorità locali. Il sindaco Riccardo Uda, tuttavia, denuncia la poca collaborazione di fronte a questa grave situazione: «Sono stato avvertito dell’accaduto soltanto dodici ore dopo i fatti». Il malcontento serpeggia. L’assemblea No Cpr Sardegna ha proclamato una giornata di protesta per il prossimo 6 aprile, con un presidio che si terrà proprio davanti alla struttura di Macomer, con inizio alle ore 11.

«La situazione - scrivono i No Cpr - non deriva dal cambiamento dei regolamenti, ma dalle finalità di una struttura che è stata concepita per negare la dignità umana dei migranti». Non solo. «I Cpr esistono per negare la dignità umana delle persone provenienti da Paesi che lo Stato italiano ritiene gerarchicamente inferiori. La presenza del Cpr a Macomer è una vergogna e una minaccia per l’ordinamento democratico, finché esisteranno spazi del genere, dove la regola è l’arbitrio del più forte, il silenzio delle vittime, il lucro di privati sulla violenza dello Stato, nessuno potrà realmente considerarsi sicuro». Forte l’appello ai cittadini a partecipare alla manifestazione del 6 aprile.

In Parlamento

Il caso è arrivato anche all’attenzione del Governo, con una informativa urgente chiesta al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dalla deputata di Avs, Francesca Ghirra, che attacca: «Tutti i Cpr sono strapieni perché questo sistema schifoso non funziona. Non sarà il caso di strutturare un sistema più rispettoso dei diritti delle persone? I Cpr sono lager in cui vengono violati i diritti fondamentali delle persone, luoghi di degrado, sofferenza e abbandono che non servono ad affrontare i fenomeni migratori e devono essere chiusi».

RIPRODUZIONE RISERVATA