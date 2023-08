Rogo nel centro estivo, morti 11 disabili 

Wintzenheim. Sorpresi dalle fiamme nel sonno. La Francia piange e si interroga sulle cause dell’incendio che ieri mattina è divampato in un centro estivo per disabili mentali a Wintzenheim, vicino alla città di Colmar nell’est del Paese, con 11 morti, 17 persone evacuate dalla struttura sane e salve e una ricoverata in ospedale. Si tratta del peggior disastro mai registrato in Francia dall’incendio di un bar a Rouen nel 2016, con 14 morti.

Il dramma

Le vittime sono state trovate tra le macerie al piano di sopra della palazzina e in un soppalco crollato e sono state individuate grazie a un drone e all’aiuto dei cani. Alcune persone che si trovavano nella struttura sono riuscite a fuggire prima che le fiamme si impadronissero del posto, ma purtroppo non tutte sono riuscite a farlo. «Il mio pensiero va alle vittime, ai feriti, ai loro cari», ha scritto su X (ex Twitter) il presidente Emmanuel Macron, mentre la premier Elisabeth Borne, arrivata a Wintzenheim ha parlato di «spaventosa tragedia», precisando di essere giunta sul posto per dare «sostegno alle famiglie, alle vittime e alle forze di emergenza e di sicurezza che sono intervenute tempestivamente». Aperta un’inchiesta, sarà coordinata dalla gendarmeria di Strasburgo.

I soccorsi

I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 6.30 del mattino e sono riusciti a domare in poco tempo le fiamme nell’edificio situato in una località chiamata La Forge, una frazione circondata da colline non lontano dal confine con la Germania. Il servizio antincendio e di soccorso francese dell’Alto Reno ha schierato 76 pompieri, 4 autopompe, 4 ambulanze, 1 posto medico avanzato e 3 scale. Mobilitati anche 40 soldati della gendarmeria. «Nostro figlio ci ha svegliati molto presto. Quando siamo usciti, abbiamo visto un enorme pennacchio di fumo», ha raccontato alla France Presse una donna che abita vicino, Solange Halter, 61 anni. La proprietaria dell’edificio è stata sentita dalla polizia. Secondo Nathalie Kielwasser, sostituto procuratore di Colmar, è lei che «ha fatto scattare l’allarme» dopo avere «sentito persone che chiedevano aiuto». Kielwasser ha spiegato che non è possibile ora «determinare le cause del rogo».

RIPRODUZIONE RISERVATA