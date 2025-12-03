Rogo nel cantiere: «Idranti fuori uso» 

Si complica il quadro delle indagini sul devastante incendio che il pomeriggio del 22 aprile scorso ha distrutto il cantiere nautico olbiese Nautica Acqua e i quaranta yacht in rimessaggio, causando danni per centinaia di milioni di euro. Nei giorni scorsi polizia giudiziaria e consulenti del pm hanno esaminato le dichiarazioni del comandante di una imbarcazione che sostiene di essere stato presente, all’interno del cantiere di Cala Saccaia, al momento dell'accensione delle fiamme. Si tratta di una nuova dettagliata testimonianza oculare.

L’uomo parla di spezzoni accesi, dei telone di protezione in nylon delle imbarcazioni, che volano ovunque innescando focolai a catena. Il testimone descrive una scena che definisce impressionante, con fiamme altissime sino al tetto del capannone. Il teste ha fornito al pm dettagli di circostanze molto gravi. Dice di non avere visto azionarsi il sistema antincendio, è una conferma alla tesi della Procura. Lo skipper ha detto anche di avere tentato di usare gli idranti, fuori uso perché non c’era acqua ad alimentarli. La testimonianza è stata raccolta nell’ambito delle indagini difensive condotte dai legali dell’azienda Maori. Le fiamme sarebbero partite, secondo i pm, proprio da uno yacht della società olbiese. La testimonianza, però, smentisce la ricostruzione della Procura. La persona sentita sostiene di avere visto fiamme altissime sollevarsi da uno yacht diverso dal Maori 54, il testimone indica l’imbarcazione con nome e sigla. I teste ha affermato che le operazioni di spegnimento sono partite in ritardo. La Maori è difesa dagli avvocati Giampaolo Murrighile, Sebastiano Giaquinto e Giuseppe Farris, i legali non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA