Rogo nel camper  parcheggiato vicino alla scuola 

Fiamme nella notte in via Foscolo a Quartu. Il rogo, probabilmente doloso, è partito intorno alla mezzanotte all’interno di un camper parcheggiato da tempo sulla strada a ridosso della scuola media. Le fiamme hanno minacciato di estendersi anche al caseggiato, pericolo sventato grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Della vicenda si occupano ora carabinieri e polizia. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, anche quella del cortocircuito: il rogo ha danneggiato l’interno del caravan, con le fiamme che hanno avviluppato poi il grosso mezzo.Non si sa chi abbia parcheggiato il caravan, e nessuno conosce il nome del proprietario.

Tutto è accaduto intorno a mezzanotte: a notare le fiamme, sono stati un residente e alcuni automobilisti che hanno lanciato l’allarme facendo scattare l’arrivo dei pompieri e delle forze dell’ordine. L’operazione di spegnimento è durata oltre un’ora, mentre i residenti nelle abitazioni vicine si sono riversati in strada. Spento il rogo, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per stabilire le cause dell’accaduto. Nel frattempo si sta anche cercando di capire chi abbia parcheggiato il mezzo abbandonandolo in strada vicino alle scuole. Dentro pare che non sia stato rintracciato alcun documento.Secondo indiscrezioni, il caravan era parcheggiato da tempo in quel punto, come diversi altri mezzi. Questi ultimi però sono stati rimossi alcuni mesi fa dagli stessi proprietari dopo l’intervento della polizia locale.

