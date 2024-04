Rogo nei campi, paura per le case 

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri. Ed è stato il primo grosso incendio della stagione nell’Oristanese: le fiamme sono divampate nelle campagne fra Terralba e Arborea, alimentate dal vento di scirocco e sono arrivate a lambire aziende agricole e alcune abitazioni. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che nella serata di ieri hanno domato il rogo e bonificato l’area.

L’allarme

La segnalazione è arrivata alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Oristano intorno alle 12.30 di ieri: un incendio di vegetazione nelle campagne in località Linnas. Viste le condizioni climatiche, con temperature elevate e le raffiche di scirocco si è capito subito che l’incendio sarebbe potuto essere piuttosto insidioso. E le fiamme, sospinte dal forte vento, dagli alberi di eucaliptus si sono estese ai campi e ai pascoli vicini. Nel giro di qualche minuto, il rogo sembrava fuori controllo e si è avvicinato pericolosamente alle aziende agricole minacciando anche alcune abitazioni. A causa del fumo, che rendeva pericolosa la circolazione, è stata chiusa per alcune ore anche la strada 3.

Le tre squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti inviate dalla sede centrale di Oristano e anche squadre partite dai distaccamenti di Cuglieri e Sanluri, hanno lavorato per ore per domare le fiamme. Decisivo l’intervento dell’elicottero Drago del Reparto volo Sardegna per domare il fuoco; nella tarda serata l’incendio era sotto controllo, i vigili hanno poi bonificato la zona.

