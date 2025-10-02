VaiOnline
Carbonia-Iglesias.
03 ottobre 2025 alle 00:50

Rogo minaccia la Provinciale: interviene anche il canadair 

Vasto incendio nelle campagne di Barega, distrutti oltre trenta ettari tra campi di stoppie e rimboschimenti. Le fiamme sono partite intorno alle 11,30 di ieri, nella località tra i Comuni di Carbonia e Iglesias, e si sono estese fino a raggiungere il tratto a quattro corsie della Provinciale 2. Spinto dal vento, il fuoco ha rapidamente superato diversi campi, accerchiando anche alcune aziende che, fortunatamente, non hanno subito danni.

Sul posto le squadre del Corpo forestale di Carbonia e Iglesias, i vigili del fuoco dei due centri minerari e i volontari della protezione civile di Iglesias, Villamassargia, Gonnesa e Sant’Antioco. Il grande dispiegamento di forze è riuscito a controllare il rogo, che nel frattempo aveva sviluppato diversi fronti, mentre i vigili del fuoco hanno protetto dalle fiamme le strutture agricole e un fienile. Per la grande estensione e la pericolosità dell’incendio, si è reso necessario l’intervento di un canadair che si è rivelato determinante. Solo dopo diverse ore di lavoro, le squadre antincendio hanno estinto il fuoco e concluso le operazioni di bonifica. Nel frattempo sono partite le indagini degli agenti forestali, che dovranno scoprire la causa dell’incendio, non si esclude l’origine dolosa. Nonostante sia appena conclusa la campagna antincendio, numerosi roghi, quotidianamente, continuano a distruggere le campagne della Sardegna.

