Rogo lungo i binari e in un deposito 

Le fiamme sarebbero partite da un apparecchio elettrico che si trovava in carica e si sono diffuse nel locale. L’intervento dei vigili del fuoco, però, ha scongiurato il peggio, evitando che le fiamme si propagassero anche nelle case vicine.

L’incendio si è sviluppato nel cortile di un’abitazione di via Leone XIII, una zona defilata di Narbolia: un locale che il proprietario, appassionato di meccanica, destina al ricovero di attrezzature. Dal caricabatteria sono partite le fiamme bloccate dai vigili del fuoco.

Uras

Un altro rogo si è sviluppato in tarda serata nelle campagne di Uras dalle sterpaglie. Le fiamme hanno raggiunto la linea ferroviaria , con conseguente blocco del treno in arrivo da Cagliari: il convoglio è stato fermato all’altezza di Pabillonis in attesa che il 115 spegnesse il rogo.

