Ieri alle 10.30 la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per un incendio scoppiato all’ingresso di Nurachi, in via San Giacomo. Sul posto è arrivata una squadra che, coadiuvata dall’autobotte, è riuscita a domare le fiamme in poco tempo bonificando poi la zona. A spegnere il rogo sono intervenuti anche gli agenti dell’Ente foreste.

RIPRODUZIONE RISERVATA