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Sestu.
03 luglio 2026 alle 00:37

Rogo in via Piave, cani portati in salvo 

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Momenti di paura nella serata di ieri a Sestu, all’angolo tra via Manzoni e via Piave, quando un incendio si è verificato all’interno di una proprietà privata. Il punto è poco al di là del Parco Fluviale. In breve tempo si è alzata una nuvola di fumo nero. In quel punto si trovano due terreni, in uno erano tenuti diversi cani, nell’altro c’è un deposito di attrezzi edili, anche qui con un cane, da guardia. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto in forze, mentre gli animali, che non riuscivano a muoversi per la paura, sono stati messi in salvo dal proprietario. Nel frattempo tanti residenti osservavano la scena preoccupati, perché il punto è vicinissimo a diverse abitazioni. Per fortuna nessuno dei cani è rimasto ferito e non ci è stata alcuna conseguenza per le persone. Ieri sera i Vigili del Fuoco erano ancora impegnati nello spegnimento, poi inizieranno le indagini sulle cause. L’ipotesi più probabile è quella di un cortocircuito partito da un camion.

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