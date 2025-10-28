VaiOnline
Quartucciu.
29 ottobre 2025 alle 00:19

Rogo in via Pabillonis, appartamento inagibile 

La serata di lunedì stava trascorrendo tranquilla a Quartucciu. Almeno fino a poco dopo le 21, quando alcuni residenti di via Pabillonis hanno notato che all'interno di un appartamento al piano terra del civico 25, angolo via Orotelli, c'erano delle fiamme, poi divampate in tutta l'abitazione. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra, il supporto di un’autobotte e un furgone con gli autorespiratori, e i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Quartu.

Fortunatamente la casa, di proprietà di una 66enne cagliaritana convivente con un 68enne senegalese, al momento era vuota e nessuno è rimasto ferito. A subire danni ingenti è stato invece l'appartamento, che ovviamente è stato dichiarato subito inagibile. Al momento non si conoscono le cause del rogo. Sono infatti in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco col supporto dei carabinieri.

Ancora non è dato sapere neanche quali locali dell'appartamento siano stati danneggiati dal fuoco, né se i danni siano tali da comportare un serio rischio di cedimento della struttura. Se così fosse, i proprietari sarebbero costretti a stare lontano dalla propria casa per un po' di tempo.

Intanto, ieri sera il sindaco Pietro Pisu si è riunito con i funzionari preposti, per capire bene quello che è successo ed eventualmente per aiutare i due proprietari a trovare una nuova sistemazione provvisoria.

