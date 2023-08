Rogo in un’azienda, paura nella notte 

Le fiamme sono divampate nel cuore della notte fra venerdì e sabato. Si sono vissuti momenti di paura nella zona del campo sportivo di Ales perché il fuoco, partito da alcune sterpaglie, si è esteso subito nel terreno di un’azienda. Immediatamente è stato dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ales che hanno lavorato per oltre due ore per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. I vigili hanno effettuato un sopralluogo per cercare eventuali tracce di innesco, anche ieri mattina sono tornati sul posto per ulteriori accertamenti e, anche se non state trovate tracce di innesco, non si esclude l’origine dolosa del rogo. Sono intervenuti anche i carabinieri che ora indagano per fare piena luce sull’accaduto, è stato sentito anche il proprietario dell'azienda per cercare di ricostruire l’episodio. ( v.p. )

