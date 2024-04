Un altro incendio nella notte a Olbia ma questa volta la causa sarebbe accidentale. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 22 per il rogo divampato all’interno di una trattoria in via Mestre. Le fiamme si sono spigionate nei locali adibiti alla ristorazione. Il rapido intervento dei soccorsi ha limitato i danni che restano comunque ingenti.All’origine del rogo un probabile corto circuito.

RIPRODUZIONE RISERVATA