Rogo in una rivendita: tre auto e un furgone in fiamme nella notte 

Grosso incendio nella notte su una rivendita di auto sulla 554 a Pitz’e Serra. Le fiamme hanno aggredito tre auto e un furgone, rimasti distrutti. Poteva andare peggio. L’allarme lanciato da alcuni automobilisti ha evitato danni ben più gravi: immediato è stato l’intervento dei Vigili del fuoco arrivati con una squadra e un’autobotte: sul tardi sono riusciti a circoscrivere le fiamme, altissime, che si notavano a chilometri di distanza. Della vicenda si occupano ora gli agenti del Commissariato di Quartu, arrivati con diverse Volanti. Sul posto anche la dirigente Silvia Casu e il sostituto commissario Gianni Noto, con le indagini avviate a 360 gradi.

Spento il rogo e messo in sicurezza il sito, la polizia ha avviato gli accertamenti per verificare le cause dell’incendio. Nel cortile della rivendita di auto usate non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Si cerca anche di verificare la presenza di telecamere nella zona: il recupero di eventuali immagini potrebbero consentire di risalire subito alla dinamica di quanto accaduto e dare una svolta immediata alle stesse indagini.

Il rogo si è sviluppato improvviso prima delle 23: il fuoco ha immediatamente aggredito il furgone e le auto all’esterno della sede, raggiungendo una altezza di diversi metri. Un inferno, con decine di telefonate immediatamente arrivate ai Vigili del fuoco e in Commissariato le cui pattuglie erano impegnate in un servizio preventivo nella periferia e fuori dalla città. L’immediatezza dell’intervento ha evitato il peggio. Poco prima della mezzanotte le fiamme erano spente. Un gran sospiro di sollievo.

