Rogo in una casa, madre e figlio intossicati 

Sono stati svegliati di soprassalto dalle fiamme e dall’odore acre del fumo che stava avvolgendo la casa. Madre e figlio sono rimasti anche intossicati, tanto che entrambi sono finiti per accertamenti in ospedale: codice giallo, per fortuna nulla di grave. Dopo le visite, i due sono stati dimessi. In casa c’era anche un altro amico di famiglia, illeso. Lo spavento è stato enorme: l’arrivo dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero nelle stanze dell’appartamento di via Caracalla a Sestu. Spento il rogo, i pompieri hanno effettuato un sopralluogo: non si esclude che l’incendio sia stato provocato da un cortocircuito elettrico. Nessun danno alla stabilità dell’abitazione.

La paura

Sul posto anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu e della Stazione di Sestu con i vicini di casa che si sono riversati in strada, svegliati soprattutto dall’arrivo dei vigili del fuoco. Madre e figlio sono stati soccorsi da una ambulanza del 118 con i medici che hanno riscontrato per entrambi un principio di intossicazione.

Tutto è accaduto verso le 5,30. Diverse le ipotesi. La padrona di casa, Lorella Satta, 66 anni, pensionata, avrebbe cercato di accendere la stufa a gas e qualcosa non ha funzionato. Una seconda ipotesi parla invece di un cortocircuito elettrico con la fiammata che si è sviluppata improvvisamente aggredendo alcuni arredi della casa dove era presente anche un figlio 33enne della donna.

I soccorsi

Comprensibile la paura. Le urla dei due hanno fatto scattare i soccorsi. Sono stati alcuni vicini a chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco e di una ambulanza del 118, Qualcuno avrebbe notato anche le fiamme svilupparsi all’interno dell’appartamento. I soccorsi sono arrivati immediatamente, con i pompieri che hanno spento il fuoco in pochissimo tempo.

Madre e figlio intanto avevano già raggiunto la strada, dove hanno accusato un malore dovuto al fumo inalato. Da qui l’arrivo dell’ambulanza e il loro trasferimento in ospedale in codice giallo.

RIPRODUZIONE RISERVATA