VaiOnline
Sestu.
12 marzo 2026 alle 00:35

Rogo in una casa, madre e figlio intossicati 

Incendio prima dell’alba in via Caracalla forse causato da un cortocircuito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono stati svegliati di soprassalto dalle fiamme e dall’odore acre del fumo che stava avvolgendo la casa. Madre e figlio sono rimasti anche intossicati, tanto che entrambi sono finiti per accertamenti in ospedale: codice giallo, per fortuna nulla di grave. Dopo le visite, i due sono stati dimessi. In casa c’era anche un altro amico di famiglia, illeso. Lo spavento è stato enorme: l’arrivo dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero nelle stanze dell’appartamento di via Caracalla a Sestu. Spento il rogo, i pompieri hanno effettuato un sopralluogo: non si esclude che l’incendio sia stato provocato da un cortocircuito elettrico. Nessun danno alla stabilità dell’abitazione.

La paura

Sul posto anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu e della Stazione di Sestu con i vicini di casa che si sono riversati in strada, svegliati soprattutto dall’arrivo dei vigili del fuoco. Madre e figlio sono stati soccorsi da una ambulanza del 118 con i medici che hanno riscontrato per entrambi un principio di intossicazione.

Tutto è accaduto verso le 5,30. Diverse le ipotesi. La padrona di casa, Lorella Satta, 66 anni, pensionata, avrebbe cercato di accendere la stufa a gas e qualcosa non ha funzionato. Una seconda ipotesi parla invece di un cortocircuito elettrico con la fiammata che si è sviluppata improvvisamente aggredendo alcuni arredi della casa dove era presente anche un figlio 33enne della donna.

I soccorsi

Comprensibile la paura. Le urla dei due hanno fatto scattare i soccorsi. Sono stati alcuni vicini a chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco e di una ambulanza del 118, Qualcuno avrebbe notato anche le fiamme svilupparsi all’interno dell’appartamento. I soccorsi sono arrivati immediatamente, con i pompieri che hanno spento il fuoco in pochissimo tempo.

Madre e figlio intanto avevano già raggiunto la strada, dove hanno accusato un malore dovuto al fumo inalato. Da qui l’arrivo dell’ambulanza e il loro trasferimento in ospedale in codice giallo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La governatrice agli alleati: «La gestione unica è nel nostro programma». Sinistra futura avverte: nulla è deciso

Aeroporti ai privati, Todde scopre le carte

Ma non c’è l’unanimità al vertice sull’ingresso della Regione nella holding: la delibera per ora non passa 
Alessandra Carta
Viabilità

Cantiere 131: lavori senza fine

Altri tre mesi di disagi tra divieti, buche giganti, code e rallentamenti 
Ignazio Pillosu
La storia

«Così operiamo i piccoli cuori»

A Barcellona un intervento storico del cardiochirurgo sardo Stefano Congiu 
Sara Marci
Regione

«Interim e nomine, sanità sarda nel caos: Todde venga in Aula»

Seduta straordinaria dell’Assemblea su richiesta dell’intera opposizione 
Roberto Murgia