Rogo in una casa disabitata spento dai Vigili del fuoco 

Momenti di paura in via Spano, a poca distanza dal museo Ferrai. Ieri, intorno alle 16, in una vecchia casupola disabitata è divampato un incendio che ha divorato legname e plastica e qualsiasi altro materiale custodito all’interno. L’allarme è scattato subito, lanciato dai residenti che hanno notato la colonna di fumo levarsi alta, e sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco di Lanusei che hanno dovuto lavorare a lungo per avere ragione delle fiamme. Terminato lo spegnimento, il personale del 115 ha avviato le operazioni di bonifica. Per qualche ora le strade che s’intrecciano intorno alla via su cui s’affaccia la struttura interessata dall’incendio sono state chiuse al traffico. In corso di accertamento. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA